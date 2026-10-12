महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा: बेटी की बरामदगी न होने से टाॅवर पर चढ़ी, समझाने में जुटी पुलिस

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सोरोंजी क्षेत्र के गांव जरैता निवासी मुन्नी देवी पत्नी रिषी पाल का आरोप है कि गांव नगला सेडू निवासी अतुल मौर्य उसकी बेटी को कहीं लेकर चला गया। महिला का आरोप है उसने पुलिस से काफी गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने अभी तक न तो बेटी को बरामद किया और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी बात से नाराज होकर सोमवार की दोपहर 2:15 बजे महिला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला मांमों में प्रेम सिंह के घर पर बने मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई।माहिला के टॉवर पर चढ़ने की सूचना पर काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस ने महिला को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह टॉवर से नहीं उतरी। महिला पहले भी बेटी की बरामदगी के लिए सोरोंजी में टॉवर पर चढ़ चुकी है। डेढ घंटा के प्रयास के बाद भी महिला टॉवर ने नहीं उतरी। शाम 4 बजे तक भी पुलिस महिला को उतारने के प्रयास में लगी हुई थी।