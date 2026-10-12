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आगरा: दिनदहाड़े व्यापारी का डेढ़ लाख से भरा बैग चोरी, शटर खोलने में लगा था दुकानदार; CCTV में कैद हुई वारदात

Mon, 12 Oct 2026 01:23 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 12 Oct 2026 01:23 PM IST
सार

आगरा के शाहगंज स्थित सराय ख्वाजा बाजार में बाबा ट्रेडर्स के बाहर स्कूटर पर रखा व्यापारी का बैग युवक चोरी कर ले गया। बैग में करीब डेढ़ लाख रुपये, मोबाइल और जरूरी कागजात थे।
 

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Thief Steals Bag Containing 1.5 Lakh from Trader’s Scooter in Broad Daylight
व्यापारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आगरा के शाहगंज के सराय ख्वाजा बाजार स्थित बाबा ट्रेडर्स के बाहर स्कूटर पर रखा रुपयों से भरा बैग लेकर एक युवक फरार हो गया। यह घटना तब हुई जब व्यापारी दुकान का शटर खोलने में व्यस्त था। बैग में करीब डेढ़ लाख रुपये, मोबाइल फोन और जरूरी कागजात बताए गए हैं।
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चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। व्यापारी ने थाना शाहगंज में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्ध की तलाश कर रही है।
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