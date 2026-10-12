ट्रक चालक की मौत: सिर पर गहरी चोट और खून से लथपथ मिला शव, हाईवे किनारे पत्थरों पर मिली लाश

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नगला किशनलाल निवासी विजय सिंह रविवार शाम माल लेकर कोलकाता जाने की बात कहकर घर से निकले थे। उनके साथ पड़ोस में रहने वाला शेरा परिचालक है। रात करीब 11 बजे शेरा घर पहुंचा और परिजन को विजय सिंह के किसी अज्ञात ट्रक की चपेट में आने की जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो घर से करीब 500 मीटर दूर उनका शव मिला। सिर के बाईं ओर गहरी चोट थी और काफी खून बहा हुआ था। कुछ दूरी पर अरोड़ा पेट्रोल पंप के पास माल से लदी कैंट्रा गाड़ी भी खड़ी मिली।सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से खून के नमूने और अन्य साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक, परिचालक नशे की हालत में चौकी पहुंचा था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। विजय सिंह के चार बेटे हैं। इनमें सबसे बड़ा मोनू है। तीन बेटों की शादी हो चुकी है। परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है।एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आसपास लगे कैमरों को खंगाला जा रहा है। परिचालक से भी पूछताछ की जा रही है।