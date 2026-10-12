यूपी: जैंगारा की स्वाभिमान सभा में रालोद की हुंकार, चौधरी चरण सिंह की विरासत का जिक्र; जानें क्या बोले नेता
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 12 Oct 2026 02:38 PM IST
सार
आगरा के जैंगारा में राष्ट्रीय लोकदल की स्वाभिमान सभा में नेताओं ने किसानों के हितों और पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। भरतपुर से आए विधायक ने कहा कि यहां से उठा जयकारा ब्रज के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक गूंजेगा।
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विस्तार
राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की ओर से आयोजित स्वाभिमान सभा में नेताओं ने स्वाभिमान, किसान हितों और पार्टी की मजबूती का संदेश दिया। इस सभा में भरतपुर से आए रालोद विधायक ने कहा कि जैंगरा से निकला जयकारा केवल ब्रज क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक गूंजेगा।
उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की बात आई है, इसलिए स्वाभिमान सभा का आयोजन हो रहा है। वक्ता ने कहा कि वे पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के चाहने वालों की बड़ी संख्या देखकर उन्हें यहां आने पर गर्व महसूस हो रहा है।
रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि पीडीए का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वहीं, तेजपाल सिंह ने कहा कि इसी धरती से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठी थी। यहां के लोगों ने काला पानी की सजा तक झेली, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इस धरती को करिश्माई बताया।
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तेजपाल सिंह ने कहा कि चौधरी परिवार की तीन पीढ़ियों ने किसानों और जनहित के लिए काम किया है। आज इस विरासत को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि लोकदल मजबूत होगा तो किसान भी मजबूत होंगे।
उन्होंने आगे कहा कि कोई भी जाति हो या पार्टी, सबसे महत्वपूर्ण उसकी नीति होती है। पार्टी अच्छी होनी चाहिए और नेता की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि रालोद के नेता अच्छे हैं और उनकी नीयत भी अच्छी है।
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उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की बात आई है, इसलिए स्वाभिमान सभा का आयोजन हो रहा है। वक्ता ने कहा कि वे पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के चाहने वालों की बड़ी संख्या देखकर उन्हें यहां आने पर गर्व महसूस हो रहा है।
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रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि पीडीए का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। वहीं, तेजपाल सिंह ने कहा कि इसी धरती से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठी थी। यहां के लोगों ने काला पानी की सजा तक झेली, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इस धरती को करिश्माई बताया।
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तेजपाल सिंह ने कहा कि चौधरी परिवार की तीन पीढ़ियों ने किसानों और जनहित के लिए काम किया है। आज इस विरासत को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि लोकदल मजबूत होगा तो किसान भी मजबूत होंगे।
उन्होंने आगे कहा कि कोई भी जाति हो या पार्टी, सबसे महत्वपूर्ण उसकी नीति होती है। पार्टी अच्छी होनी चाहिए और नेता की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि रालोद के नेता अच्छे हैं और उनकी नीयत भी अच्छी है।