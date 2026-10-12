आगरा विवि में हंगामा: बीए- एलएलबी छात्रों का हाईवोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन

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छात्र का कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। लगातार चक्कर लगाने के बाद भी परिणाम में सुधार नहीं होने से वह परेशान था। इसी नाराजगी में वह विश्वविद्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। विज्ञापन



घटना के बाद परिसर में हलचल मच गई। छात्र की मांग और विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रतिक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जा सकता है। छात्र का कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। लगातार चक्कर लगाने के बाद भी परिणाम में सुधार नहीं होने से वह परेशान था। इसी नाराजगी में वह विश्वविद्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया।घटना के बाद परिसर में हलचल मच गई। छात्र की मांग और विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रतिक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जा सकता है।

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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय परिसर में बीए-एलएलबी प्रथम वर्ष में फेल होने से नाराज कई छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गया। विद्यार्थियों का आरोप है कि परीक्षा का रिजल्ट देरी से जारी किया गया। इसके बाद अधिकांश विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। रिजल्ट में सुधार कराने के लिए कई बार विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।