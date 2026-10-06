Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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कलश यात्रा- अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की ओर से कलश यात्रा का आयोजन, विजयनगर कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण मंदिर से दोपहर 2 बजे।

कथा- श्रीमद्भागवत कथा का छठां दिन, ओम मंगलम सेवा सदन जगनेर रोड, दोपहर 2 बजे।

- ब्रजभूमि धर्मार्थ संस्था की ओर से श्रीमद्भागवत कथा, सेक्टर-7 बड़े पार्क में जैन मंदिर के पास, दोपहर 2 बजे।

महोत्सव- वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, दोपहर 1 बजे।

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अन्य

विमोचन- कैप्टन शुभम फाउंडेशन की ओर से जन्मोत्सव पर कैप्टन शुभम गुप्ता स्मृति उपवन का पोस्टर विमोचन, आहार रेस्टोरेंट, संजय प्लेस दोपहर 12:30 बजे।

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धर्म-कर्म