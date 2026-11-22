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नगर कीर्तन- गुरुद्वारा श्री कलगीधर, सदर बाजार से शहर के विभिन्न गुरुद्वारों का नगर कीर्तन सदर बाजार में सुबह 4:30 बजे। विमोचन- श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर होने वाले कीर्तन समागम के पोस्टर का विमोचन गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब, गुरु का ताल में दोपहर 12:30 बजे।शोभायात्रा- प्रभु यीशु मसीह का महापर्व एवं शोभायात्रा क्रिश्चियन समाज सेवा सोसाइटी की ओर से सेंट पीटर्स कॉलेज से निष्कलंक गर्भागमन महागिरजाघर, वजीरपुरा मार्ग पर शाम 4 बजे से।श्रीकृष्ण लीला- श्रीकृष्ण लीला महोत्सव में अक्रूर गमन और कंस वध प्रसंग का मंचन, बल्केश्वर गोशाला में शाम 7 बजे।दिग्विजय यात्रा- पीएनसी परिवार की ओर से श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान महोत्सव के तहत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, डी-19, कमला नगर शाम 7:30 बजे।अन्यसामूहिक विवाह समारोह- लायंस क्लब प्रयास की ओर से सात निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह श्री महाकालेश्वर मंदिर, बूढ़ी का नगला दयालबाग में सुबह 11:30 बजे।श्रद्धांजलि सभा- समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन सपा जिला कार्यालय में सुबह 11:30 बजे।हितचिंतक अभियान- .विश्व हिंदू परिषद, ब्रज प्रांत का हित चिंतक अभियान का शुभारंभ, मारुति एन्क्लेव एक्सटेंशन, अलबतिया हॉस्पिटल के सामने सुबह 10 बजे।- विश्व हिंदू परिषद की ओर से हितचिंतक अभियान का शुभारंभ हनुमान मंदिर, सेंट जोंस चौराहा दोपहर 12:30 बजे।कार्यक्रम- जनकला मंच की ओर से सोशल मीडिया में आम ओ खास की भागीदारी कार्यक्रम यूथ हाॅस्टल संजय प्लेस शाम 6 बजे।