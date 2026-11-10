गोवर्धन पूजा आज: पूजन के लिए 4 घंटे 20 मिनट का शुभ मुहूर्त, जानें किस समय लगेगा अन्नकूट भोग

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अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 बजे तक और गोधूलि काल शाम 6:30 से लेकर 9:30 बजे तक रहेगा। इस दिन घर-घर गोवर्धन महाराज की पूजा के साथ अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा। इसके अगले दिन 11 नवंबर, बुधवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12:32 बजे शुरू होकर 10 नवंबर को दोपहर 2:01 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को ही की जाएगी।गोवर्धन पूजा पर घर के आंगन में गोबर से गोवर्धनधारी श्रीकृष्ण की आकृति बनाई जाती है। भोग के रूप में अन्नकूट अर्पित किए जाते हैं। कई मंदिरों में भी विभिन्न 56 भोग लगाए जाएंगे। गो माता की पूजा और सेवा का भी विशेष महत्व है।भाई दूज का पर्व 11 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें, भाइयों को तिलक कर आरती उतारेंगी। उनकी सुख-समृद्धि व दीर्घायु की कामना करेंगी। ज्योतिषाचार्य अनिता पाराशर ने बताया कि तिलक का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:01 से 3:11 बजे तक रहेगा। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर पहुंचे थे। यमुना ने उनका स्वागत कर तिलक किया और भोजन कराया। प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भाई अपनी बहन से तिलक कराएगा, उसे सुख-समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलेगा। मान्यता है कि इस दिन बहन का हाथ पकड़कर डुबकी लगाने वाले भाइयों को यम का भय नहीं रहता।