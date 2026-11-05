बड़ी खबरें: कार की टक्कर से तीन लोगों की माैत, गाैतम बुद्ध की प्रतिमा चोरी; मुठभेड़ में दबोचे तीन बदमाश

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मथुरा में बृहस्पतिवार को दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार हाईवे के डिवाइडर से टकराने के बाद नीचे खेत में जा गिरी। कार ने खेत में काम कर रहे बाबा, बेटे और नाती को चपेट में ले लिया। तीनों की माैके पर ही माैत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। आगरा में चोरों ने दुस्साहसिक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस चाैकी के पास चोर बुद्ध विहार में घुसकर 25 किलो की गाैतम बुद्ध की प्रतिमा चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए करीब दो घंटे तक प्रदर्शन और नारेबाजी की। आगरा में दिल्ली हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार को राैंद दिया। घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दाैरान माैत हो गई। एटा में पुलिस ने मुठभेड़ में तीन बदमाशों को दबोचा। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने राजस्थान चुनाव के लिए जा रही शराब की बड़ी खेप पकड़ी। इसकी कीमत करीब 30 रुपये बताई गई है।