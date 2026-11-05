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आगरा में फिर हादसा: दिल्ली हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार रौंदा, गंभीर रूप से हुआ घायल; अस्पताल में तोड़ा दम

Thu, 05 Nov 2026 02:58 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 02:58 PM IST
सार

आगरा के वाटर बॉक्स फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार शाहिद अली गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें एसएन इमरजेंसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत फरार हो गया। घटना के चलते हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई।

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Agra: Bike Rider Dies After Being Hit by Unknown Vehicle on Water Box Flyover
आगरा हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र में वाटर बॉक्स फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन ने बाइक  सवार को टक्कर मार दी। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज के लिए एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 
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घटना करीब 2 बजे की है। टूंडला के शिवनगर निवासी जिशान अली उम्र 35 साल बाइक द्वारा भगवान टॉकीज की तरफ से रामबाग की तरफ जा रहे थे। वाटर बॉक्स फ्लावर के ऊपर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी और मौके से भाग गया।
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जीशान गंभीर रूप से घायल हो गए। हाइवे पर वाहनों को पहिये थम गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए उन्हें ऐसे इमरजेंसी में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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