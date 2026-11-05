फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Agra Buddha Vihar Theft: 25 Kg Gautam Buddha Statue Stolen Near Police Post

आगरा: बुद्ध विहार में घुसे चोर, 25 किलो की गौतम बुद्ध की प्रतिमा ले उड़े; पुलिस चौकी के पास वारदात

Thu, 05 Nov 2026 12:51 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 12:51 PM IST
सार

आगरा के यमुनापार स्थित मिलिंद बुद्ध विहार से चोर करीब 25 किलो वजनी पीतल की गौतम बुद्ध की प्रतिमा चोरी कर ले गए। वारदात पुलिस चौकी से महज 250 मीटर दूर हुई।

विज्ञापन
Agra Buddha Vihar Theft: 25 Kg Gautam Buddha Statue Stolen Near Police Post
गौतम बुद्ध की प्रतिमा ले उड़े चोर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में हाथरस मार्ग स्थित मिलिंद बुद्ध विहार से चोर भगवान गौतम बुद्ध की करीब 25 किलो वजनी पीतल की प्रतिमा चोरी कर ले गए। चोरों ने दीवार फांदकर प्रतिमा गृह का ताला तोड़ा और वारदात को अंजाम दिया। घटनास्थल टेढ़ी बगिया पुलिस चौकी से करीब 250 मीटर की दूरी पर है। घटना की जानकारी मिलते ही भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए करीब दो घंटे तक प्रदर्शन और नारेबाजी की। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया।
विज्ञापन


हाथरस मार्ग स्थित मिलिंद बुद्ध विहार करीब 40 वर्ष पुराना है। इसकी देखरेख भंते प्रज्ञा रतन जी करते हैं। भंते पुरन मल ने बताया कि बुधवार सुबह करीब सात बजे उन्होंने बुद्ध वंदना की थी। इसके बाद मुख्य द्वार पर ताला लगाकर चले गए। बृहस्पतिवार सुबह जब वह बुद्ध विहार पहुंचे तो मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर प्रतिमा गृह का ताला टूटा मिला। वहां से भगवान गौतम बुद्ध की पीतल की प्रतिमा गायब थी। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।
विज्ञापन


घटना की जानकारी मिलने पर भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार सम्राट  और केवल सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। बहुजन समाज पार्टी के पार्षद डॉ. यशपाल सिंह और पूर्व पार्षद होरीलाल बघेल भी समर्थकों के साथ पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चोरी की घटना पर नाराजगी जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन


भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार सम्राट ने आरोप लगाया कि टेढ़ी बगिया पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर बुद्ध विहार स्थित है। इसके बावजूद चोर प्रतिमा चोरी कर ले गए। पुलिस आगामी त्योहारों को देखते हुए भी रात में नियमित गश्त नहीं कर रही है। यदि पुलिस की गश्त प्रभावी होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। प्रदर्शनकारियों ने 48 घंटे में प्रतिमा बरामद कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।


इस दौरान पूर्व नेता पार्षद दल डॉ. कर्मवीर भारती, केवल सिंह, हिमांशु विलियन, आशुतोष, डॉ. अजय कुमार, रितिक, हर्ष, आकाश सागर, सतीश संगम और सुनील कुमार उर्फ गोविंदा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले में तहरीर मिल गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed