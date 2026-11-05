आगरा: बुद्ध विहार में घुसे चोर, 25 किलो की गौतम बुद्ध की प्रतिमा ले उड़े; पुलिस चौकी के पास वारदात

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हाथरस मार्ग स्थित मिलिंद बुद्ध विहार करीब 40 वर्ष पुराना है। इसकी देखरेख भंते प्रज्ञा रतन जी करते हैं। भंते पुरन मल ने बताया कि बुधवार सुबह करीब सात बजे उन्होंने बुद्ध वंदना की थी। इसके बाद मुख्य द्वार पर ताला लगाकर चले गए। बृहस्पतिवार सुबह जब वह बुद्ध विहार पहुंचे तो मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर प्रतिमा गृह का ताला टूटा मिला। वहां से भगवान गौतम बुद्ध की पीतल की प्रतिमा गायब थी। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।घटना की जानकारी मिलने पर भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार सम्राट और केवल सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। बहुजन समाज पार्टी के पार्षद डॉ. यशपाल सिंह और पूर्व पार्षद होरीलाल बघेल भी समर्थकों के साथ पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चोरी की घटना पर नाराजगी जताई।भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार सम्राट ने आरोप लगाया कि टेढ़ी बगिया पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर बुद्ध विहार स्थित है। इसके बावजूद चोर प्रतिमा चोरी कर ले गए। पुलिस आगामी त्योहारों को देखते हुए भी रात में नियमित गश्त नहीं कर रही है। यदि पुलिस की गश्त प्रभावी होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। प्रदर्शनकारियों ने 48 घंटे में प्रतिमा बरामद कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।इस दौरान पूर्व नेता पार्षद दल डॉ. कर्मवीर भारती, केवल सिंह, हिमांशु विलियन, आशुतोष, डॉ. अजय कुमार, रितिक, हर्ष, आकाश सागर, सतीश संगम और सुनील कुमार उर्फ गोविंदा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले में तहरीर मिल गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।