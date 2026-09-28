Agra News: सांसद ने शमसाबाद में चलाया स्वच्छता अभियान
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:08 AM IST
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शमसाबाद। शमसाबाद के महात्मा गांधी चौराहे पर रविवार को सेवा संकल्प एवं स्वच्छता अभियान चलाया गया। फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने चौराहे पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही कहा है कि स्वच्छ सुंदर भारत बनाना सबकी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को अपने आस पास सफाई रखनी चाहिए। दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। इस दाैरान अवनीश कांत गुप्ता, शैलू जादौन, ओम करन, पूर्व प्रधान रंजीत सिंह, राकेश कुशवाहा आदि उपस्थित थे।
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