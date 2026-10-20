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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The immersion of Jaware and idols took place with great pomp at various ghats of Yamuna river.

Agra News: यमुना नदी के विभिन्न घाटों पर धूमधाम से हुआ जवारे और प्रतिमाओं का विसर्जन

Tue, 20 Oct 2026 11:43 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:43 PM IST
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The immersion of Jaware and idols took place with great pomp at various ghats of Yamuna river.
बाह: विसर्जन यात्राओं में जमकर नाची महिलाएं और युवतियां
बाह। जैतपुर-बाह क्षेत्र के पांडालों में देवी प्रतिमा की प्रतिष्ठा के साथ बोए गए जवारे का विसर्जन मंगलवार को धूमधाम से किया गया। गांव-कस्बों से जवारे और प्रतिमा विसर्जन के लिए महिला श्रद्धालुओं की टोलियां निकलीं। कन्या बनके मैया आई जईयो, बुलावे जोगन तेरी... जैसे माता के भजन गाते हुए नाचती महिलाओं की टोलियों ने जमकर अबीर-गुलाल उड़ाया।
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आगरा-इटावा स्टेट हाईवे से लेकर फरैरा, बासौनी, जैतपुर, कचौराघाट, नहटोली, अभयपुरा, भदरौली, पुराकनेरा, रैंका, बिचोला, रजपुरा और होलीपुरा मार्ग पर ढोल-नगाड़ों और डीजे पर झूमते भक्त यमुना नदी के विभिन्न घाटों पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने नवरात्र में अंकुरित किए गए जवारे यमुना नदी में विसर्जित किए। महिला श्रद्धालु राधिका, पूनम, अर्पणा, मोहिनी, रागिनी और ममता ने बताया कि माता रानी से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के साथ जवारे अंकुरित किए थे, जिन्हें यमुना में विसर्जित कर दिया गया है।
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