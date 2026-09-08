Agra News: आज से शहर में तीन दिन रहेगा पानी का संकट

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जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव के मुताबिक मंगलवार को शास्त्रीपुरम में सफाई होगी, जिस वजह से इससे पोषित क्षेत्रों शास्त्रीपुरम, पश्चिमपुरी, सिकंदरा-बोदला रोड की कॉलोनियों में पूरे दिन जलापूर्ति ठप रहेगी। 9 सितंबर बुधवार को हलवाई की बगीची जोनल पंंपिंग स्टेशन के जलाशय साफ होंगे, जिससे कैलाशपुरी, आवास विकास कॉलोनी के सभी 16 सेक्टर, बोदला, जगदीशपुरा, किशोरपुरा, हलवाई की बगीची और इससे जुड़ी कॉलोनियों में जलापूर्ति नहीं होगी। विज्ञापन

10 सितंबर बृहस्पतिवार को संजय प्लेस में काम होने के कारण संजय प्लेस, खटीकपाड़ा, मंडी सईद खां, घटिया आजम खां, बाग मुजफ्फर खां, वजीरपुरा, संजय प्लेस एचआईजी फ्लैट्स, पीर कल्याणी और सेंट पीटर्स कॉलोनी के आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी। विज्ञापन विज्ञापन





- यहां फोन करके मंगवाएं पानी का टैंकर

टोल फ्री नंबर - 18002702722

कंट्रोल रूम - 8192095401

जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव के मुताबिक मंगलवार को शास्त्रीपुरम में सफाई होगी, जिस वजह से इससे पोषित क्षेत्रों शास्त्रीपुरम, पश्चिमपुरी, सिकंदरा-बोदला रोड की कॉलोनियों में पूरे दिन जलापूर्ति ठप रहेगी। 9 सितंबर बुधवार को हलवाई की बगीची जोनल पंंपिंग स्टेशन के जलाशय साफ होंगे, जिससे कैलाशपुरी, आवास विकास कॉलोनी के सभी 16 सेक्टर, बोदला, जगदीशपुरा, किशोरपुरा, हलवाई की बगीची और इससे जुड़ी कॉलोनियों में जलापूर्ति नहीं होगी।10 सितंबर बृहस्पतिवार को संजय प्लेस में काम होने के कारण संजय प्लेस, खटीकपाड़ा, मंडी सईद खां, घटिया आजम खां, बाग मुजफ्फर खां, वजीरपुरा, संजय प्लेस एचआईजी फ्लैट्स, पीर कल्याणी और सेंट पीटर्स कॉलोनी के आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति नहीं हो पाएगी।- यहां फोन करके मंगवाएं पानी का टैंकरटोल फ्री नंबर - 18002702722कंट्रोल रूम - 8192095401

आगरा। आज से 10 सितंबर के बीच तीन दिन तक पंपिंग स्टेशनों पर बने भूमिगत जलाशयों की सफाई होने के कारण पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। शास्त्रीपुरम, हलवाई की बगीची और संजय प्लेस जोनल पंपिंग स्टेशनों के पानी के भूमिगत जलाशय (सीडब्ल्यूआर) और टैंकों की सफाई होनी है। इस वजह से हर दिन दो लाख से ज्यादा लोगों को पानी का संकट झेलना होगा।