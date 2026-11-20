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मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रत्येक युवा और पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए वह अपने क्षेत्र में घर-घर संपर्क कर नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य मिशन मोड में करे। महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि मतदाता जोड़ो अभियान केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि संगठन के विस्तार और जन-जन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने का माध्यम है। इस दौरान मनीषा पराशर, मनमोहन कुशवाहा, सौरभ वर्मा, हेमंत भोजवानी, ओम प्रताप सिंह व अन्य मौजूद रहे।