Agra News: भाजपा ने बूथ से जीत की तैयारी के लिए कार्यकर्ता को दिया प्रशिक्षण
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:59 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:59 AM IST
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आगरा। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी स्थित एक होटल में मतदाता जोड़ो अभियान कार्यशाला आयोजित की। इसमें पार्टी मंडल अध्यक्ष, पार्षद, बूथ अध्यक्षों को मतदाता पंजीकरण की तकनीकी प्रक्रियाओं और डिजिटल माध्यमों के उपयोग की भी जानकारी दी गई।
मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रत्येक युवा और पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए वह अपने क्षेत्र में घर-घर संपर्क कर नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य मिशन मोड में करे। महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि मतदाता जोड़ो अभियान केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि संगठन के विस्तार और जन-जन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने का माध्यम है। इस दौरान मनीषा पराशर, मनमोहन कुशवाहा, सौरभ वर्मा, हेमंत भोजवानी, ओम प्रताप सिंह व अन्य मौजूद रहे।
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मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रत्येक युवा और पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए वह अपने क्षेत्र में घर-घर संपर्क कर नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य मिशन मोड में करे। महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि मतदाता जोड़ो अभियान केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि संगठन के विस्तार और जन-जन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने का माध्यम है। इस दौरान मनीषा पराशर, मनमोहन कुशवाहा, सौरभ वर्मा, हेमंत भोजवानी, ओम प्रताप सिंह व अन्य मौजूद रहे।
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