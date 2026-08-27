Agra News: स्वाइन फ्लू के इलाज को टेमीफ्लू और जांच किटें आईं

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सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि स्वाइन फ्लू इलाज के लिए टेमीफ्लू की 100 टैबलेट प्राप्त हो गई हैं। संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए 222 सिरप पहले से मौजूद हैं। शासन से स्वाइन फ्लू की गाइड लाइन मिली है, जिसके अनुसार जिसमें सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, उल्टी-दस्त और 48 घंटे से बुखार में कमी न होने पर स्वाइन फ्लू की जांच करानी है। ताजमहल और फतेहपुर सीकरी स्थित डिस्पेंसरी पर भी फ्लू का संदिग्ध मरीज मिलने पर इनकी स्क्रीनिंग कर रैपिड किट से जांच करने को कहा है। 500 किटें भी हैं। नोडल अधिकारी डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति ने बताया कि एसएन की वायरोलॉजी लैब में जांच की सुविधा है। दो हजार टैबलेट का ऑर्डर किया था, 1900 टैबलेट भी जल्द मिल जाएंगी।