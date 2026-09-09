फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Swimmers brought glory to the nation by winning 20 gold medals in Lucknow.

Agra News: लखनऊ में 20 स्वर्ण जीतकर तैराकों ने बढ़ाया मान

Wed, 09 Sep 2026 02:46 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 09 Sep 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Swimmers brought glory to the nation by winning 20 gold medals in Lucknow.
पदक विजेता ​खिलाड़ी 
आगरा। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थित तरणताल में आयोजित छठवीं प्रदेशस्तरीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में आगरा के खिलाड़ियों ने जिले का मान बढ़ाया। टीम ने 20 स्वर्ण, 5 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 27 पदक अपने नाम किए।
विज्ञापन

जिला फिन स्विमिंग संघ के सचिव राजेश गुप्ता ने बताया कि प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आगरा से कुल 14 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। इनमें से 10 ने पदक जीते। पदक जीतने वालों में रन बहादुर सिंह (वी4) ने दो स्वर्ण पदक, कुमकुम गुप्ता (वी2) ने दो स्वर्ण पदक और अमर अवस्थी (वी1) ने चार स्वर्ण पदक जीते।
विज्ञापन


गोविंद कुमार (वी0) ने एक स्वर्ण और एक रजत, रुद्राक्षी राठौर (सीनियर ए) ने तीन स्वर्ण और एक रजत, अभिषेक कुमार (सीनियर ए) ने दो स्वर्ण और दो रजत, प्रशास्ति राठौर (जूनियर बी) ने चार स्वर्ण, उदय बंसल (जूनियर सी) ने एक रजत और एक कांस्य, शानवी यादव (जूनियर डी) ने दो स्वर्ण व रुद्रांश (जूनियर एफ) ने एक कांस्य पदक जीता। संघ के अध्यक्ष उमेश शर्मा ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed