Agra News: नशामुक्ति के लिए छात्रों ने निकाली जनजागरूकता रैली

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रैली के माध्यम से विद्यार्थियों ने आसपास के क्षेत्र में लोगों को नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जागरूक किया। विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को सचेत करते हुए नशामुक्त भारत का संदेश दिया। इसके बाद महाविद्यालय में नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अगस्त माह में आयोजित भाषण, निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान प्रो. अरुणा त्रिपाठी, तेजेंद्र सिंह यादव, डॉ. धनवंती चंचल, डॉ. नेत्रपाल सिंह, डॉ. आलोक कटारा, डॉ. वेदप्रकाश सिंह, डॉ. प्रियंका, डॉ. वंदना शर्मा, डॉ. राजधारी यादव सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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फतेहाबाद। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहाबाद में सोमवार को नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जनजागरूकता रैली निकाली गई। प्रशासनिक प्राचार्य डॉ. चंद्रपाल के मार्गदर्शन में नोडल प्रभारी डॉ. आशुतोष कुमार के नेतृत्व में आयोजित रैली में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।