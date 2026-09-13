Agra News: बाह जिला के लिए आंदोलन की बनाई रणनीति

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बाह। धोबई में हुई अन्नदाता किसान यूनियन की बैठक में शनिवार को बाह को जिला बनाने के लिए एक बार फिर आंदोलन की रणनीति बनाई गई। संगठन के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह चौहान ने बताया जिला मुख्यालय 80 किमी दूर होने की वजह से यहां की आबादी को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्यादा समय और धन खर्च करना पड़ता है। खाद की कालाबाजारी रोकने के साथ ही सहकारी समितियों पर डीएपी और यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग रखी। कहा गया बटेश्वर के मोक्षधाम का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जल्द ही समस्याओं के समाधान के लिए उनका संगठन आंदोलन करेगा। इस दौरान रामशंकर राजपूत, राजवीर सिंह यादव, अनिल यादव, रामदत्त राजपूत, उदयवीर सिंह, गिरराज सिंह, दयाराम आदि मौजूद रहे।