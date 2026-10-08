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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Stage consecration ceremony for the Shri Ramlila Mahotsav held at the North Central Railway Institute.

Agra News: उत्तर मध्य रेलवे संस्थान में हुआ श्री रामलीला महोत्सव का मंच पूजन

Thu, 08 Oct 2026 02:58 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:58 AM IST
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Stage consecration ceremony for the Shri Ramlila Mahotsav held at the North Central Railway Institute.
रामलीला महोत्सव के लिए बुधवार को विधिवत मंच पूजन किया
आगरा। उत्तर मध्य रेलवे संस्थान आगरा छावनी में आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव के लिए बुधवार को विधिवत मंच पूजन किया गया। देवी देवताओं के आह्वान के साथ आयोजकों और कलाकारों ने सकुशल आयोजन के लिए प्रार्थना की।
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भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार सफल आयोजन के लिए वेद मंत्रों के साथ आहूतियां दी गईं। पूजा बगलामुखी मंदिर के पुजारी नितिन सेठी ने कराई। महोत्सव की मुख्य लीलाओं का मंचन 11 से 19 अक्टूबर तक चलेगा। 20 को ऐतिहासिक दशहरा मेले का आयोजन होगा। मंच पूजन के दौरान आयोजक राकेश कनौजिया, मुख्य निर्देशक मनोज सिंह, रामकुमार, विमल वर्मा, विनोद मौर्य, मोहित कुमार, सत्यनारायण बघेल, अविनाश बघेल, गोविंद चाहर, विजय गौड़ माैजूद रहे। संवाद
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