Agra News: उत्तर मध्य रेलवे संस्थान में हुआ श्री रामलीला महोत्सव का मंच पूजन

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भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार सफल आयोजन के लिए वेद मंत्रों के साथ आहूतियां दी गईं। पूजा बगलामुखी मंदिर के पुजारी नितिन सेठी ने कराई। महोत्सव की मुख्य लीलाओं का मंचन 11 से 19 अक्टूबर तक चलेगा। 20 को ऐतिहासिक दशहरा मेले का आयोजन होगा। मंच पूजन के दौरान आयोजक राकेश कनौजिया, मुख्य निर्देशक मनोज सिंह, रामकुमार, विमल वर्मा, विनोद मौर्य, मोहित कुमार, सत्यनारायण बघेल, अविनाश बघेल, गोविंद चाहर, विजय गौड़ माैजूद रहे। संवाद विज्ञापन

भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार सफल आयोजन के लिए वेद मंत्रों के साथ आहूतियां दी गईं। पूजा बगलामुखी मंदिर के पुजारी नितिन सेठी ने कराई। महोत्सव की मुख्य लीलाओं का मंचन 11 से 19 अक्टूबर तक चलेगा। 20 को ऐतिहासिक दशहरा मेले का आयोजन होगा। मंच पूजन के दौरान आयोजक राकेश कनौजिया, मुख्य निर्देशक मनोज सिंह, रामकुमार, विमल वर्मा, विनोद मौर्य, मोहित कुमार, सत्यनारायण बघेल, अविनाश बघेल, गोविंद चाहर, विजय गौड़ माैजूद रहे। संवाद

आगरा। उत्तर मध्य रेलवे संस्थान आगरा छावनी में आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव के लिए बुधवार को विधिवत मंच पूजन किया गया। देवी देवताओं के आह्वान के साथ आयोजकों और कलाकारों ने सकुशल आयोजन के लिए प्रार्थना की।