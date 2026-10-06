Agra News: एकलव्य स्टेडियम में खेल ट्रायल्स कल से

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टेबल-टेनिस सब-जूनियर बालक-बालिका के जिला ट्रायल 7 अक्तूबर को दोपहर 3 बजे और मंडल ट्रायल 8 अक्तूबर को दोपहर 2 बजे से होंगे। इसमें 1 जनवरी 2012 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं। यह प्रतियोगिता 11 से 13 अक्तूबर तक सहारनपुर में होनी है। हॉकी (सब-जूनियर बालक) के जिला ट्रायल 8 अक्तूबर दोपहर 3 बजे और मंडल ट्रायल 9 अक्तूबर दोपहर 2 बजे से होंगे। खिलाड़ियों को मूल जन्म प्रमाणपत्र व पहचानपत्र लाना अनिवार्य है। प्रतियोगिता 12 से 17 अक्तूबर तक इटावा में होनी है। इसी तरह बैडमिंटन (सीनियर पुरुष एवं महिला) के जिला ट्रायल सुबह 11 बजे एवं मंडल ट्रायल दोपहर 2 बजे 8 अक्तूबर को ही होंगे। इसकी प्रतियोगिता 10 से 12 अक्तूबर तक वाराणसी में होनी है।