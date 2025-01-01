Agra News: पोटाश गन की सफाई के दौरान उठी चिंगारी, छात्र का चेहरा झुलसा
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:20 AM IST
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बाह। भरतार गांव के मोहर सिंह बंदरों को भगाने के लिए पोटाश गन (धमक्का) खरीद कर लाए थे। बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे उनका 9 साल का बेटा हेमंत पोटाश गन की सफाई कर रहा था। तभी तेज आवाज के साथ उठी चिंगारी से उसका चेहरा झुलस गया। परिजन इलाज के लिए हेमंत को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे।हेमंत तीसरी कक्षा में पढ़ता है। गांव में बंदरों का आतंक है। बंदरों को भगाने के लिए पोटाश गन की सफाई के दौरान हादसा हो गया।
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