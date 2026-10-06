सपा का प्रदर्शन: मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने पर पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता, नोकझोंक-धक्कामुक्की
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 01:33 PM IST
सार
आगरा के शहीद स्मारक पर सपा महिला और यूथ विंग के प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई। सपाइयों ने पुलिस पर अभद्रता और एक कार्यकर्ता को टांग अड़ाकर गिराने का आरोप लगाया, जबकि प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की।
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विस्तार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर मंगलवार को शहीद स्मारक में संविधान बचाओ–लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ सपा की महिला और यूथ विंग ने विरोध प्रदर्शन किया। संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक में प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई।
सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका इस्तीफा मांगा। जब सपाई ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंक रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। पुलिस पर लात मारने के आरोप लगाए।
सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने टांग अड़ाकर एक सपा कार्यकर्ता को जमीन पर गिरा दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित महिला कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई के विरोध में और मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
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इन नेताओं की रही मौजूदगी
लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सपा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने किया। इस दौरान प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी, सांसद प्रतिनिधि, सलीम शाह सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की महिला एवं युवा इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका इस्तीफा मांगा। जब सपाई ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंक रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। पुलिस पर लात मारने के आरोप लगाए।
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सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने टांग अड़ाकर एक सपा कार्यकर्ता को जमीन पर गिरा दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित महिला कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई के विरोध में और मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
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इन नेताओं की रही मौजूदगी
लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सपा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने किया। इस दौरान प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी, सांसद प्रतिनिधि, सलीम शाह सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की महिला एवं युवा इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।