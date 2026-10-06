सपा का प्रदर्शन: मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने पर पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता, नोकझोंक-धक्कामुक्की

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सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका इस्तीफा मांगा। जब सपाई ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंक रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। पुलिस पर लात मारने के आरोप लगाए।सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की और इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने टांग अड़ाकर एक सपा कार्यकर्ता को जमीन पर गिरा दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित महिला कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई के विरोध में और मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सपा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने किया। इस दौरान प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी, सांसद प्रतिनिधि, सलीम शाह सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की महिला एवं युवा इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।