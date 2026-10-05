एमएलसी चुनाव: नामांकन में सपा का शक्ति प्रदर्शन, पार्टी कार्यालय से पैदल कमिश्नरी पहुंचे प्रत्याशी-कार्यकर्ता

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इस दौरान आगरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद सहित कई जिलों के सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रमुख नेताओं में एटा सांसद देवेश शाक्य, विधायक बृजेश कठेरिया व मुकेश वर्मा शामिल रहे। नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि जनता के आशीर्वाद से 2027 में अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस दौरान प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी, पवन प्रजापति, श्याम भोजवानी, राकेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। विज्ञापन



इस दौरान आगरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद सहित कई जिलों के सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रमुख नेताओं में एटा सांसद देवेश शाक्य, विधायक बृजेश कठेरिया व मुकेश वर्मा शामिल रहे। नामांकन के बाद दोनों प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि जनता के आशीर्वाद से 2027 में अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस दौरान प्रदेश सचिव राहुल चतुर्वेदी, पवन प्रजापति, श्याम भोजवानी, राकेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

आगरा खंड शिक्षक और स्नातक चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। शिक्षक खंड से डॉ. आकाश अग्रवाल और स्नातक खंड से शशांक यादव के नामांकन में सपा ने शक्ति प्रदर्शन किया। सोमवार सुबह दोनों प्रत्याशी सपा जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाहा और महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास के नेतृत्व में फतेहाबाद रोड स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहां से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए दोपहर करीब 1:45 बजे कमिश्नरी पहुंचे।