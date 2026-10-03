Agra News: मांगा उपचार...मिला इंतजार

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सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के किडनी रोग विभाग में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा होने से मरीजों की संख्या बढ़ी है। आगरा, अलीगढ़ मंडल के अलावा धौलपुर, भरतपुर, मुरैना समेत कई जिलों से भी मरीज यहां इलाज कराने आ रहे हैं। रोजाना ओपीडी में भी 80 से अधिक मरीज आ रहे हैं। डायलिसिस वार्ड भी फुल चल रहा है।किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 20 मरीज पंजीकरण करा चुके हैं। छह मरीजों को कानूनी मंजूरी भी मिल गई है। अभी तक ट्रांसप्लांट के लिए एसजीपीजीआई लखनऊ से तारीख नहीं मिल पाई हैं। ऐसे में मरीज ट्रांसप्लांट के इंतजार में हैं।16 को आ सकती है टीमएसएन में पहले 20 किडनी ट्रांसप्लांट एसजीपीजीआई के विशेषज्ञों की निगरानी में होंगे। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ही ऑपरेशन करने लगेंगे। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि एसजीपीजीआई के किडनी रोग विशेषज्ञों से बात हुई है। 16 अक्तूबर को टीम के आने की संभावना है।इस बार दो मरीजों की किडनी ट्रांसप्लांट करने की तैयारी है। मरीजों के साथ किडनीदाताओं की जांच भी कर ली गई है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से दो-दो मरीजों के ऑपरेशन होंगे। इससे अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। - डॉ. अपूर्व जैन, किडनी रोग विभागाध्यक्ष