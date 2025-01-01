Agra News: काल बनकर आया सांप... चचेरे भाई-बहन को डसा
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:46 AM IST
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कागारौल। क्षेत्र के गांव मुरकिया में बुधवार रात साल बनकर आए सांप ने सोते समय चचेरे भाई-बहन को सांप ने डस लिया। 10 वर्षीय बालिका की इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि 21 वर्षीय भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। आगरा के निजी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।
घटना बुधवार रात करीब 2:30 बजे की है। परिजन के अनुसार, कामिनी (10) और चचेरा भाई पंकज (21) आसपास सो रहे थे। कंबल में छिपे सांप ने दोनों को डस लिया। पंकज की मां नीलम ने बताया बुधवार रात पंकज लघुशंका के लिए उठा। कमरे के बाहर बरामदे में गेहूं के कट्टों के ऊपर रखे कंबल को उठाते ही उसमें छिपे सांप ने उसके पैर में डस लिया। परिजन उसे बीसलपुर में बायगीर के पास ले गए, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि रात में कामिनी को भी डसने का पता ही नहीं चला।
सुबह करीब सात बजे कामिनी ने अपनी मां कल्लो देवी से शरीर में दर्द होने की बात कही। कुछ देर बाद उसे उल्टियां होने लगी। इस पर मां ने देखा तो कामिनी की पीठ पर सांप के डसने के निशान थे। तत्काल उसे भी इलाज के लिए आगरा ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गईं। बुधवार शाम गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
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बेटी की मौत से मां की आंखों से थम नहीं रहे आंसू
कामिनी के पिता की दो वर्ष पहले बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। बेटी की अचानक मौत से मां कल्लो पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे। दूसरी ओर पंकज की पत्नी खुशबू पति की गंभीर हालत की खबर सुनकर परेशान है। वह 15 दिन के बेटे चिराग को संभालते हुए बिलखती रही है।
सुबह पहुंचे बायगीर ने घर से पकड़ा सांप
बृहस्पतिवार सुबह घर में नाग-नागिन होने की सूचना पर बायगीर को बुलाया गया। बायगीर ने घर के अंदर तलाश कर एक सांप को पकड़ लिया। एक ही परिवार में दो लोगों को सांप के डसने और किशोरी की मौत की घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।
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घटना बुधवार रात करीब 2:30 बजे की है। परिजन के अनुसार, कामिनी (10) और चचेरा भाई पंकज (21) आसपास सो रहे थे। कंबल में छिपे सांप ने दोनों को डस लिया। पंकज की मां नीलम ने बताया बुधवार रात पंकज लघुशंका के लिए उठा। कमरे के बाहर बरामदे में गेहूं के कट्टों के ऊपर रखे कंबल को उठाते ही उसमें छिपे सांप ने उसके पैर में डस लिया। परिजन उसे बीसलपुर में बायगीर के पास ले गए, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जबकि रात में कामिनी को भी डसने का पता ही नहीं चला।
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सुबह करीब सात बजे कामिनी ने अपनी मां कल्लो देवी से शरीर में दर्द होने की बात कही। कुछ देर बाद उसे उल्टियां होने लगी। इस पर मां ने देखा तो कामिनी की पीठ पर सांप के डसने के निशान थे। तत्काल उसे भी इलाज के लिए आगरा ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम गईं। बुधवार शाम गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
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बेटी की मौत से मां की आंखों से थम नहीं रहे आंसू
कामिनी के पिता की दो वर्ष पहले बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। बेटी की अचानक मौत से मां कल्लो पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे। दूसरी ओर पंकज की पत्नी खुशबू पति की गंभीर हालत की खबर सुनकर परेशान है। वह 15 दिन के बेटे चिराग को संभालते हुए बिलखती रही है।
सुबह पहुंचे बायगीर ने घर से पकड़ा सांप
बृहस्पतिवार सुबह घर में नाग-नागिन होने की सूचना पर बायगीर को बुलाया गया। बायगीर ने घर के अंदर तलाश कर एक सांप को पकड़ लिया। एक ही परिवार में दो लोगों को सांप के डसने और किशोरी की मौत की घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।