फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Smoke Triggers Panic at Agra Police Outpost, Sulfur and Potash Cause Reaction

आगरा: पुलिस चौकी पर रखी बोरी को हिलाते ही उठने लगा धुआं, दहशत में बाहर भागे पुलिसकर्मी; जानें क्या हुआ

Thu, 08 Oct 2026 12:20 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 08 Oct 2026 12:20 PM IST
सार

दयालबाग पुलिस चौकी में बुधवार शाम अचानक धुआं निकलने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया और सभी बाहर निकल आए। पुलिस के अनुसार बोरी में रखे गंधक और पोटाश के आपस में मिल जाने से धुआं उठा, जिसे फायर ब्रिगेड ने नियंत्रित कर लिया।
 

विज्ञापन
Smoke Triggers Panic at Agra Police Outpost, Sulfur and Potash Cause Reaction
UP Police Constable - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा-दिल्ली हाईवे के खंदारी फ्लाईओवर के नीचे स्थित न्यू आगरा थाने की दयालबाग पुलिस चौकी में बुधवार शाम अचानक धुआं निकलने लगा। पुलिसकर्मी दहशत में बाहर निकल आए। कुछ ही देर में धुआं चौकी के बाहर सड़क पर भर गया।
विज्ञापन


सूचना पर आई फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान एक स्थान से गंधक और पोटाश बरामद किया था।
विज्ञापन


बरामद माल बोरे में चौकी पर रखा था। किसी कारण वश बोरी के हिलने से गंधक और पोटाश मिल गए और धुआं निकलने लगा। कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। कुछ ही देर में स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed