आगरा: पुलिस चौकी पर रखी बोरी को हिलाते ही उठने लगा धुआं, दहशत में बाहर भागे पुलिसकर्मी; जानें क्या हुआ

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सूचना पर आई फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान एक स्थान से गंधक और पोटाश बरामद किया था। विज्ञापन



बरामद माल बोरे में चौकी पर रखा था। किसी कारण वश बोरी के हिलने से गंधक और पोटाश मिल गए और धुआं निकलने लगा। कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। कुछ ही देर में स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया। विज्ञापन विज्ञापन



सूचना पर आई फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने गश्त के दौरान एक स्थान से गंधक और पोटाश बरामद किया था।बरामद माल बोरे में चौकी पर रखा था। किसी कारण वश बोरी के हिलने से गंधक और पोटाश मिल गए और धुआं निकलने लगा। कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। कुछ ही देर में स्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया।

आगरा-दिल्ली हाईवे के खंदारी फ्लाईओवर के नीचे स्थित न्यू आगरा थाने की दयालबाग पुलिस चौकी में बुधवार शाम अचानक धुआं निकलने लगा। पुलिसकर्मी दहशत में बाहर निकल आए। कुछ ही देर में धुआं चौकी के बाहर सड़क पर भर गया।