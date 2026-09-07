Agra News: यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हुए छह मुकाबले

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स्टैग ग्लोबल की ओर से प्रायोजित प्रतियोगिता का आयोजन आगरा जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन ने किया। आयोजन सचिव डॉ. अलका शर्मा ने बताया कि इस सफल आयोजन में डॉ. विजय किशोर बंसल का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सजल गुप्ता, मनोज कुमार, जुनैद सलीम ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। खिलाड़ियों को कुल 75 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। इस अवसर पर टूर्नामेंट रेफरी एनके लहरी, लखनऊ के रेफरी अतिन रस्तोगी, मनोज कुमार, आशुतोष तिवारी, साहिल कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।खेल का यह रहा परिणामकैडेट बालिका अंडर-13 के फाइनल में आगरा की पहल गुप्ता ने प्रयागराज की अंशिका गुप्ता को 11-8, 13-11, 11-7 से हराकर खिताब जीता। हॉप्स बालिका अंडर-11 के फाइनल में आगरा की वेदांशी पोद्दार ने शहर की ही किमायरा सावहनी को 11-3, 11-8, 11-4 से हराकर पहला स्थान हासिल किया। सब-जूनियर बालक अंडर-15 के फाइनल में लखनऊ के लक्ष्य कुमार ने गाजियाबाद के अनघ सुंदरियाल को 15-13, 11-9, 11-5 से हराकर खिताब जीता। कैडेट बालक अंडर-13 में भी लक्ष्य कुमार विजेता रहे। उन्होंने फाइनल में कानपुर के अधिराज मजूमदार को 11-5, 11-6, 11-2 से हराया।साक्षी और प्रणीत भी बने चैंपियनसब-जूनियर बालिका अंडर-15 में लखनऊ की साक्षी तिवारी ने प्रयागराज की अंशिका गुप्ता को पांच गेम तक चले मुकाबले में 7-11, 11-8, 6-11, 13-11, 11-8 से हराकर खिताब जीता। हॉप्स बालक अंडर-11 के फाइनल में लखनऊ के प्रणीत अग्रवाल ने गोरखपुर के अनय सिंह को 11-3, 11-13, 11-7, 11-8 से हराकर विजेता ट्रॉफी हासिल की।