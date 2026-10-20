फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Shops of Decorated Tesu-Jhanjhi in Akola Bazaar

Agra News: अकोला बाजार में सजीं टेसू-झांझी की दुकानें

Tue, 20 Oct 2026 11:18 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Shops of Decorated Tesu-Jhanjhi in Akola Bazaar
अकोला। कस्बा अकोला में दशहरा पर टेसू-झांझी की दुकानें सज गई हैं। बाजार में जगह-जगह टेसू-झांझी की रंग-बिरंगी मूर्तियां सजाई गई हैं। त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर बच्चों में इस पर्व को लेकर अलग ही उमंग है। टेसू-झांझी का यह त्योहार ब्रज क्षेत्र की प्राचीन लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि दशहरे के बाद से लेकर शरद पूर्णिमा तक बच्चे टेसू-झांझी की शादी रचाते हैं और लोकगीत गाते हैं। यह त्योहार प्रेम, भाईचारे और लोक संस्कृति का प्रतीक माना जाता है।
विज्ञापन


अकोला बाजार में दुकानदारों ने मिट्टी से बने सुंदर टेसू-झांझी बनाकर दुकानों में सजाए हैं। अलग-अलग रंगों और डिजाइनों में बने टेसू-झांझी लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। 20 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के टेसू-झांझी बाजार में बिक रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री अच्छी हो रही है। महंगाई के बावजूद लोग परंपरा को निभाने के लिए टेसू-झांझी जरूर खरीद रहे हैं। शाम के समय बाजार में बच्चों की भीड़ टेसू-झांझी की दुकानों पर देखी जा सकती है। बच्चे टोली बनाकर टेसू-झांझी के गीत गाते हुए घर-घर जाकर चंदा भी इकट्ठा करते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि यह त्योहार ब्रज की संस्कृति को जिंदा रखे हुए है, इसे आगे भी बनाए रखना जरूरी है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed