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सादाबाद निवासी राजीव कौशिक की संजय प्लेस में नोवा होटल के पास श्रीजी नाम से जूते और कपड़ों की दुकान है। उन्होंने बताया कि रात में दुकान पहुंचने के दौरान कार एक बाइक से टकरा गई थी। बाइक सवार ने अभद्रता की। उन्होंने सुबह बाइक की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया लेकिन युवक रुपये मांगने लगा। मना करने पर धमकी देकर चला गया।वह अपने भाई रवि के साथ दुकान बंद कर रहे थे, तभी आरोपी साथियों के साथ पहुंच गया। दोनों भाइयों को घेरकर लात-घूंसों से पीटा। कार के शीशे तोड़ दिए और क्षतिग्रस्त कर दी। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो और बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।