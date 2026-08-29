Agra News: एक माह तक गूंजे शिव मंत्र, सावन महोत्सव का समापन

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हवन की पूर्णाहुति के साथ ही ब्रह्मलाल मंदिर के मुख्य पुजारी जय प्रकाश गोस्वामी और उनकी पत्नी सुनीता गोस्वामी ने मुख्य आचार्यों की उपस्थिति में अंतिम रुद्राभिषेक किया। एक महीने तक चले इस धार्मिक महोत्सव के दौरान यमुना किनारे स्थित श्री गोकुलनाथ, भूतेश्वर, नीलकंठेश्वर, मोटेश्वर, रामेश्वर, नर्मदेश्वर और गौरीशंकर समेत सभी 41 मंदिरों में प्रतिदिन सुबह दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, दीपदान और महाआरती का आयोजन हुआ। भंडारे में बड़ी संख्या में आकर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

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बटेश्वर। प्रसिद्ध तीर्थ धाम बटेश्वर में 30 जुलाई से शुरू हुआ 27वें वार्षिक धार्मिक महोत्सव का शुक्रवार को पूर्णाहुति और भंडारे के साथ समापन हो गया। महोत्सव के अंतिम दिन मुख्य ब्रह्मलाल मंदिर में आचार्य सूर्यकांत गोस्वामी और वाराणसी से पधारे आचार्यों के सानिध्य में भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक किया गया।