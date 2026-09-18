Agra News: लखनऊ में होंगे उत्तर प्रदेश हॉकी टीम के चयन परीक्षण

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आगरा। हॉकी इंडिया की 16वीं सीनियर महिला और छठी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए उत्तर प्रदेश की टीम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश टीम के चयन के लिए लखनऊ स्थित मोहम्मद शाहिद गोमती नगर स्टेडियम में चयन ट्रायल होंगे। सीनियर महिला खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 21 सितंबर और सीनियर पुरुष खिलाड़ियों का ट्रायल 22 सितंबर को होगा। खिलाड़ियों को सुबह आठ बजे रिपोर्ट करना होगा। उत्तर प्रदेश हॉकी के महासचिव रजनीश मिश्रा, जिला हॉकी संघ के सचिव संजय गौतम ने कहा कि इसमें आगरा के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।