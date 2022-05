{"_id":"628f05f869d5815b3f093c63","slug":"security-will-be-increase-in-the-yellow-and-red-zone-of-taj-mahal","type":"story","status":"publish","title_hn":"Taj Mahal: ताज सुरक्षा के यलो और रेड जोन में बढ़ेगी निगरानी, खराब सीसीटीवी कैमरे होंगे दुरुस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 26 May 2022 10:59 AM IST