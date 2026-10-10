Agra News: दोपहर में तेज धूप ने सताया... शाम को आंधी चलने के साथ देहात में गिरे ओले

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शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस रहा। ये प्रदेश में सबसे ज्यादा था। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24.1 डिग्री सेल्सियस रहा। ये सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। प्रदेश में दूसरे स्थान पर झांसी रहा। इसका अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अभी 5-6 दिन ऐसे ही मौसम रहने के आसार जताए हैं। हालांकि शाम को मौसम न करवट बदला। हल्की आंधी चलने से लोगों को राहत महसूस हुई। जैतपुर में 10 मिनट तक ओलावृष्टि हुई है।जैतपुर में ओलावृष्टि से टमाटर-मिर्च की फसल बर्बादबाह। जैतपुर में शुक्रवार शाम 5.30 बजे 10 मिनट तक गिरे ओलों से सब्जी की फसल को नुकसान हुआ है। जैतपुर के जयराम बरुआ ने बताया कि ओलावृष्टि से उनके 4 बीघा खेत के टमाटर और 2 बीघा मिर्च की फसल नष्ट हो गई है। महुआशाला गांव में भी ओले गिरने से सब्जी की फसलों में भारी नुकसान पहुंचा है। जैतपुर के कुलदीप भदौरिया ने बताया कि धूप के बीच अचानक 5 से 10 ग्राम तक के ओले गिरे। किसान विनोद द्विवेदी ने नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है।