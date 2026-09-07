छात्रवृत्ति पोर्टल से स्कूल गायब: नए छात्रों के आवेदन अटके, संचालक काट रहे विभाग के चक्कर
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 07 Sep 2026 10:01 AM IST
सार
समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल से कई विद्यालयों के नाम गायब होने से नए विद्यार्थियों के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। पुराने विद्यार्थियों का नवीनीकरण जारी है, लेकिन नए पंजीकरण में स्कूल का विकल्प नहीं मिलने से छात्र और स्कूल संचालक परेशान हैं।
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विस्तार
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आगरा में समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यालयों के नाम नहीं दिखने से नए विद्यार्थियों के आवेदन लटक गए हैं। कक्षा 9 से 10वीं में पहुंचे विद्यार्थियों का नवीनीकरण तो हो रहा है लेकिन नए विद्यार्थियों के पंजीकरण के दौरान संबंधित स्कूल का विकल्प नहीं मिल रहा। इससे विद्यार्थियों के साथ विद्यालय संचालक भी परेशान हैं।
श्री गंगाराम हायर सेकंडरी स्कूल, ककुंआ के जगदीश सिंह ने बताया कि नए छात्रों के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। प्रीतम इंटर कॉलेज, फतेहपुर सीकरी के रविंद्र सिंह ने बताया कि उनके विद्यालय का नाम भी पोर्टल से हटा दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई।
त्रिवेदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शमसाबाद के राजीव सिंह ने बताया कि उनके विद्यालय का नाम तीन दिन पहले पोर्टल से हटा दिया गया। ऐसे और भी स्कूल हैं, जिनके नाम पोर्टल से हटा दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग को पोर्टल की तकनीकी समस्या दूर कर सभी विद्यालयों के नाम जल्द अपडेट कराने की जरूरत है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल ने बताया कि यदि किसी विद्यालय का नाम पोर्टल से हट गया है तो समस्या के निवारण के लिए विद्यालय संचालक लिखित शिकायत कार्यालय में दे सकते हैं।
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श्री गंगाराम हायर सेकंडरी स्कूल, ककुंआ के जगदीश सिंह ने बताया कि नए छात्रों के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। प्रीतम इंटर कॉलेज, फतेहपुर सीकरी के रविंद्र सिंह ने बताया कि उनके विद्यालय का नाम भी पोर्टल से हटा दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई।
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त्रिवेदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शमसाबाद के राजीव सिंह ने बताया कि उनके विद्यालय का नाम तीन दिन पहले पोर्टल से हटा दिया गया। ऐसे और भी स्कूल हैं, जिनके नाम पोर्टल से हटा दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग को पोर्टल की तकनीकी समस्या दूर कर सभी विद्यालयों के नाम जल्द अपडेट कराने की जरूरत है।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल ने बताया कि यदि किसी विद्यालय का नाम पोर्टल से हट गया है तो समस्या के निवारण के लिए विद्यालय संचालक लिखित शिकायत कार्यालय में दे सकते हैं।