छात्रवृत्ति पोर्टल से स्कूल गायब: नए छात्रों के आवेदन अटके, संचालक काट रहे विभाग के चक्कर

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श्री गंगाराम हायर सेकंडरी स्कूल, ककुंआ के जगदीश सिंह ने बताया कि नए छात्रों के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। प्रीतम इंटर कॉलेज, फतेहपुर सीकरी के रविंद्र सिंह ने बताया कि उनके विद्यालय का नाम भी पोर्टल से हटा दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई।त्रिवेदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शमसाबाद के राजीव सिंह ने बताया कि उनके विद्यालय का नाम तीन दिन पहले पोर्टल से हटा दिया गया। ऐसे और भी स्कूल हैं, जिनके नाम पोर्टल से हटा दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग को पोर्टल की तकनीकी समस्या दूर कर सभी विद्यालयों के नाम जल्द अपडेट कराने की जरूरत है।जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल ने बताया कि यदि किसी विद्यालय का नाम पोर्टल से हट गया है तो समस्या के निवारण के लिए विद्यालय संचालक लिखित शिकायत कार्यालय में दे सकते हैं।