शिक्षा: 62 स्कूलों की जांच रिपोर्ट छह महीने से गायब! अधिकारियों पर गिरेगी गाज, अब दूसरी कमेटी कर रही जांच
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 07 Sep 2026 10:00 AM IST
सार
डायोसिस से जुड़े 62 स्कूलों की जमीन और पुरानी शिक्षा समितियों की वैधता की जांच की रिपोर्ट छह महीने बाद भी विभाग को नहीं मिली है। रिपोर्ट न देने वाले दो अधिकारियों के खिलाफ नोटिस और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जबकि नई कमेटी अब मामले की जांच कर रही है।
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विस्तार
डायोसिस से जुड़े 62 स्कूलों की जमीन और पुरानी शिक्षा समितियों की वैधता की जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। करीब छह महीने पहले तत्कालीन बीएसए जितेंद्र गोंड ने जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी में खंड शिक्षा अधिकारी बरौली अहीर महेश चंद और खंड शिक्षा अधिकारी बाह अमरनाथ को शामिल किया गया था। दोनों अधिकारियों ने जांच तो की, लेकिन रिपोर्ट विभाग को पेश नहीं की। अब विभाग दोनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
इधर, मामले की जांच के लिए दूसरी कमेटी गठित की जा चुकी है। नई कमेटी की ओर से जांच की जा रही है, हालांकि अभी उसकी भी जांच रिपोर्ट विभाग के सामने पेश नहीं हुई है। भाजपा नेता अशोक कुशवाहा ने करीब छह महीने पहले तत्कालीन बीएसए जितेंद्र गोंड से मुलाकात कर डायोसिस से जुड़े 62 स्कूलों की जमीन के मालिकाना हक और पुरानी शिक्षा समितियों की वैधता के संबंध में शिकायत की थी।
शिकायत के बाद दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने मामले में जांच की, लेकिन रिपोर्ट विभाग को नहीं सौंपी। लंबे समय तक रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद अब विभाग ने दोबारा जांच के लिए नई कमेटी गठित कर दी है।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह का कहना है कि पहले जिन अधिकारियों को जांच के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जांच करने वाले लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करा रहे हैं। कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी कमेटी मामले की जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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इधर, मामले की जांच के लिए दूसरी कमेटी गठित की जा चुकी है। नई कमेटी की ओर से जांच की जा रही है, हालांकि अभी उसकी भी जांच रिपोर्ट विभाग के सामने पेश नहीं हुई है। भाजपा नेता अशोक कुशवाहा ने करीब छह महीने पहले तत्कालीन बीएसए जितेंद्र गोंड से मुलाकात कर डायोसिस से जुड़े 62 स्कूलों की जमीन के मालिकाना हक और पुरानी शिक्षा समितियों की वैधता के संबंध में शिकायत की थी।
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शिकायत के बाद दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने मामले में जांच की, लेकिन रिपोर्ट विभाग को नहीं सौंपी। लंबे समय तक रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद अब विभाग ने दोबारा जांच के लिए नई कमेटी गठित कर दी है।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह का कहना है कि पहले जिन अधिकारियों को जांच के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जांच करने वाले लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करा रहे हैं। कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी कमेटी मामले की जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।