शिक्षा: 62 स्कूलों की जांच रिपोर्ट छह महीने से गायब! अधिकारियों पर गिरेगी गाज, अब दूसरी कमेटी कर रही जांच

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इधर, मामले की जांच के लिए दूसरी कमेटी गठित की जा चुकी है। नई कमेटी की ओर से जांच की जा रही है, हालांकि अभी उसकी भी जांच रिपोर्ट विभाग के सामने पेश नहीं हुई है। भाजपा नेता अशोक कुशवाहा ने करीब छह महीने पहले तत्कालीन बीएसए जितेंद्र गोंड से मुलाकात कर डायोसिस से जुड़े 62 स्कूलों की जमीन के मालिकाना हक और पुरानी शिक्षा समितियों की वैधता के संबंध में शिकायत की थी।शिकायत के बाद दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने मामले में जांच की, लेकिन रिपोर्ट विभाग को नहीं सौंपी। लंबे समय तक रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद अब विभाग ने दोबारा जांच के लिए नई कमेटी गठित कर दी है।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह का कहना है कि पहले जिन अधिकारियों को जांच के लिए नियुक्त किया गया था, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। जांच करने वाले लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करा रहे हैं। कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी कमेटी मामले की जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।