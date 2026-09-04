स्कूल से लौटते छात्र को घेरा: पहले पीटा फिर चाकू से किया हमला, आठ दिन बाद भी दर्ज नहीं हुआ केस

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आरोप है कि पहले गाली-गलौज और मारपीट की गई, फिर छात्र को धक्का देकर गिरा दिया। विरोध पर चाकू से हमला किया। परिजन बेटे को थाना जगदीशपुरा लेकर पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने अस्पताल भेज दिया लेकिन आठ दिन बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। 31 अगस्त को उसे दोबारा एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां उपचार के बाद 2 सितंबर को उसे डिस्चार्ज किया गया।मामले में पीड़ित परिजन ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। एसीपी लोहामंडी गाैरव सिंह का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी भी नाबालिग है। मामला जीडी में अंकित किया है। मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली है। दोनों पक्षों को जेजे बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे।