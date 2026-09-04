स्कूल से लौटते छात्र को घेरा: पहले पीटा फिर चाकू से किया हमला, आठ दिन बाद भी दर्ज नहीं हुआ केस
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 11:12 AM IST
सार
आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में स्कूल से लौट रहे छात्र को उसके साथ पढ़ने वाले छात्र ने तीन-चार साथियों के साथ रोककर मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया। 25 अगस्त की घटना में आठ दिन बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर परिजन ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है।
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विस्तार
आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में स्कूल से लाैट रहे छात्र पर चाकू से हमला बोला गया। मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। घटना 25 अगस्त की है। स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र घर लौट रहा था। तभी उसे साथ पढ़ने वाले एक छात्र ने 3-4 साथियों के साथ रास्ते में रोक लिया।
आरोप है कि पहले गाली-गलौज और मारपीट की गई, फिर छात्र को धक्का देकर गिरा दिया। विरोध पर चाकू से हमला किया। परिजन बेटे को थाना जगदीशपुरा लेकर पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने अस्पताल भेज दिया लेकिन आठ दिन बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। 31 अगस्त को उसे दोबारा एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां उपचार के बाद 2 सितंबर को उसे डिस्चार्ज किया गया।
मामले में पीड़ित परिजन ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। एसीपी लोहामंडी गाैरव सिंह का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी भी नाबालिग है। मामला जीडी में अंकित किया है। मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली है। दोनों पक्षों को जेजे बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे।
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आरोप है कि पहले गाली-गलौज और मारपीट की गई, फिर छात्र को धक्का देकर गिरा दिया। विरोध पर चाकू से हमला किया। परिजन बेटे को थाना जगदीशपुरा लेकर पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने अस्पताल भेज दिया लेकिन आठ दिन बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की। 31 अगस्त को उसे दोबारा एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां उपचार के बाद 2 सितंबर को उसे डिस्चार्ज किया गया।
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मामले में पीड़ित परिजन ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। एसीपी लोहामंडी गाैरव सिंह का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी भी नाबालिग है। मामला जीडी में अंकित किया है। मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली है। दोनों पक्षों को जेजे बोर्ड के समक्ष पेश करेंगे।
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