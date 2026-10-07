फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Sant Premanand Kidney Test Ashutosh Brahmachari Seeks Government Investigation in Mathura

शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत: 'संत प्रेमानंद की किडनी की हो जांच...'; आशुतोष ब्रह्मचारी ने उठाई ये मांग

Wed, 07 Oct 2026 03:26 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा
अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 07 Oct 2026 03:26 PM IST
सार

संत प्रेमानंद किडनी जांच: आशुतोष ब्रह्मचारी ने संत प्रेमानंद की किडनी की सरकारी जांच की मांग उठाई है। दीपक लोधी की आत्महत्या के बाद उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। 2024 में भी प्रार्थना-पत्र भेजा था।

विज्ञापन
Sant Premanand Kidney Test Ashutosh Brahmachari Seeks Government Investigation in Mathura
संत प्रेमानंद महाराज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

संत प्रेमानंद के 25 वर्षीय शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की मौत के बाद निष्पक्ष जांच की मांग तेज होती जा रही है। सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने डीएम को पत्र भेजकर संत प्रेमानंद की किडनी की सरकारी जांच कराने की मांग की है।
विज्ञापन


आशुतोष ब्रह्मचारी ने पत्र में वृंदावन स्थित श्री राधा केली कुंज आश्रम से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने साल 2024 में उठाए गए सवालों को भी वर्तमान घटनाक्रम में शामिल करने की मांग की है। 
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 में तत्कालीन जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अनिरुद्ध कुमार पांडे उर्फ संत प्रेमानंद की किडनी खराब होने के दावे की सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच कराने और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी। इसके साथ ही आश्रम से संबंधित करोड़ों की संपत्ति, वाहनों की जांच और सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण की शिकायत की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
Trending Videos

उनका कहना है कि वह किसी व्यक्ति को बिना जांच दोषी ठहराने की मांग नहीं कर रहे हैं। पत्र में दीपक लोधी की मृत्यु से जुड़े शव परीक्षण, चिकित्सकीय, विधिविज्ञान, सीसीटीवी, मोबाइल और अन्य साक्ष्यों की विशेषज्ञ जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा आश्रम से जुड़े पूर्व विवादों, उत्पीड़न और धमकी की शिकायतों की जांच कराने की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed