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सोहल्ला में महज 10 दिन में क्षतिग्रस्त होने वाली सड़क की लंबाई महज 30 मीटर और चौड़ाई ढाई मीटर है। इतनी छोटी सड़क पर आठ लाख रुपये से ज्यादा का बजट खर्च होने के बावजूद ऊपरी परत उखड़ने से स्थानी लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर ठेकेदार के इस कार्य को नगर निगम के अफसरों ने हरी झंडी कैसे दे दी। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने सीमेंटेड सड़क के नाम पर केवल खानापूर्ति की। निर्माण के दौरान उसे टोका गया तो उसने कहा था कि वह बेहतर कार्य करेगा। उखड़ी सड़क के वीडियो को वायरल कर क्षेत्रीय लोगों ने ठेकेदार के साथ संबंधित अधिकारियों व अभियंताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।स्थानीय निवासियों ने निर्माण सामग्री की तकनीकी जांच करा दोषी ठेकेदार संग जिम्मेदार अभियंताओं पर कार्रवाई की मांग की है।जांच के बाद होगी कार्रवाईसोहल्ला में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत की गई है। इसके बाद मुख्य अभियंता से मामले की जांच कराई जा रही है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी।