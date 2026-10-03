आगरा: जैंगारा में होगी रालोद की रैली, जयंत चाैधरी की हरी झंडी मिलने के बाद तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता

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रैली स्थल के बारे में स्थानीय रालोद नेताओं में दो मत बने हुए थे। एक पक्ष तहसील मुख्यालय और पारंपरिक जनसभा स्थल होने के कारण किरावली के रामवीर सिंह क्रीड़ा स्थल को प्रमुखता दे रहा था ताकि बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जा सके। वहीं, दूसरा पक्ष जैंगारा में रैली कराने का समर्थक था। इस संशय को दूर करने के लिए रालोद अध्यक्ष ने स्वाभिमान रैली के प्रभारी एवं पूर्व मंत्री मनवीर सिंह चिकारा को मौका मुआयना कर ग्राउंड रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।रिपोर्ट के बाद जयंत चौधरी ने जैंगारा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सभी नेताओं को एकजुट होकर जुटने का संदेश दिया। इस निर्देश के बाद शनिवार को रैली प्रभारी मनवीर सिंह चिकारा ने एक होटल में वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक बुलाई। बैठक में ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कप्तान सिंह चाहर, नरेंद्र बघेल, चौ. गोपीचंद, महानगर अध्यक्ष दुर्गेश शुक्ला, संजय फौजदार, मालती चौधरी, सुरेंद्र वर्मा व अन्य मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले से अवगत कराते हुए कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक भीड़ जुटाने का आह्वान किया गया।