Agra News: बारिश और तेज हवा से गिरी बाजरा की फसल, किसानों की बढ़ी चिंता
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:19 AM IST
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खेरागढ़। तहसील के कुछ क्षेत्र पिछले दिनों में रुक रुककर हो रही बूंदाबांदी और तेज हवाओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पक कर तैयार खड़ी बाजरा की फसल खेतों में गिर गई है। वहीं खेतों में मिट्टी गीली होने से किसानों को फसल समेटने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम साफ नहीं होने पर फसल के खराब होने की संभावना बढ़ गई है। भिलावली, भाकर, बकालपुर, भोजपुर, औरंगपुर, चीत, सौन, चीतपुर, रिठौरी, दिगरौता और नगला मीरा समेत अन्य कई गांवों में बाजरा की फसल प्रभावित हुई है। खेतों में पड़ी फसल में बारिश और तेज हवा ने नुकसान पहुंचाया है। औरंगपुर निवासी किसान बंटी पचौरी एवं सौन गांव के किसान मुन्ना सिंह ने बताया इस बार उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश के कारण फसल खेतों में गिर गई। मौसम जल्द साफ नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है।
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