Agra News: खेत में पहुंचा अजगर, पूर्व सैनिक ने जंगल में छोड़ा

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फतेहाबाद। तहसील क्षेत्र के गांव रूपपुर में बुधवार को खेत में अजगर निकलने से अफरातफरी मच गई। रूपपुर निवासी किसान धारा सिंह पुत्र अतर सिंह के बाजरा के खेत में ट्रैक्टर से जुताई का काम चल रहा था। इसी दौरान जुताई करते समय अचानक अजगर ट्रैक्टर के सामने आ गया। अजगर को देखते ही किसान और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गांव के पूर्व सैनिक राजेंद्र को दी। पूर्व सैनिक ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।