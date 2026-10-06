फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Police brokered a compromise... daughter posted a video, FIR registered.

Agra News: पुलिस ने कराया समझौता...बेटी ने पोस्ट किया वीडियो, प्राथमिकी दर्ज

Tue, 06 Oct 2026 02:55 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 06 Oct 2026 02:55 AM IST
विज्ञापन
Police brokered a compromise... daughter posted a video, FIR registered.
आगरा। शाहगंज थाना क्षेत्र में घर में घुसकर दंपती की पिटाई और कपड़े फाड़ने के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने मामले को रफा-दफा करा दिया था। मामला तब पलटा जब पीड़ित परिवार की ही नाबालिग बेटी ने सोशल मीडिया पर जबरन समझौता कराने का वीडियो पोस्ट कर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
विज्ञापन

क्षेत्र निवासी महिला के अनुसार, 1 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे क्षेत्र के ही गुड्डू और नीतू ने उनके घर में जबरन घुसकर पति की लात-घूंसों से पिटाई की और जान से मारने की कोशिश की। बीच-बचाव करने वह पहुंचीं तो उनसे भी अभद्रता की गई और निर्वस्त्र करने के इरादे से कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। घटना के बाद दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार होने के कारण थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों में लिखित समझौता करा दिया और मामला रफा-दफा कर दिया गया।
विज्ञापन

नया मोड़ तब आया, जब पीड़ित दंपती की नाबालिग बेटी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया। शाहगंज पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए कि पुलिस ने दबाव बनाकर जबरन समझौता कराया है और आरोपियों को शह दी जा रही है। वीडियो में अमर्यादित भाषा का प्रयोग और सरकार पर भी सवाल उठाए गए। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन :
- शिकायतकर्ता और आरोपी पक्ष आपस में करीबी रिश्तेदार (जीजा-साले) हैं। विवाद के बाद बिना किसी दबाव के शिकायतकर्ता ने खुद लिखित रूप से समझौता किया था। इसके बाद रविवार को रिश्तेदारों के दबाव में दोबारा शिकायत दी गई। पुलिस ने तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जांच जारी है। - गौरव सिंह, एसीपी लोहामंडी
-----
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed