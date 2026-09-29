भयानक हादसे ने छीना सुहाग: दो टुकड़ों में बंट गई पति की लाश, एक साल पहले हुई थी लव मैरिज; लिपटकर रो पड़ी पत्नी

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दहतोरा की रंगोली कॉलोनी निवासी शाहरुख (32) तीन भाइयों कल्लू, मोहसिन और सलीम में सबसे छोटे थे। वह जूते की कंपनी में ठेकेदारी का काम करते थे। बड़े भाई कल्लू ने बताया कि रविवार को शाहरुख निजी काम से शाहदरा चुंगी गया था। वहां से लौटते समय मंडी समिति के सामने रोडवेज बस की चपेट में आ गया। इससे उसकी जान चली गई।हादसे की खबर मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। शाहरुख की हालत देखकर परिजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के सबसे छोटे बेटे की मौत से परिवार में मातम छा गया। सोमवार शाम करीब छह बजे पोस्टमॉर्टम के बाद शाहरुख के शव को दफनाया गया। पत्नी पिंकी की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे।एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।रोडवेज बस की टक्कर से शाहरुख बुलेट समेत बस के अगले हिस्से में फंस गया। चालक बस रोकने के बजाय उसे करीब 50 मीटर तक घसीटता ले गया। उसके शव के दो टुकड़े भी हो गए। हादसे के बाद चालक बस लेकर आईएसबीटी बस स्टैंड की ओर भाग निकला था।