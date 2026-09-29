भयानक हादसे ने छीना सुहाग: दो टुकड़ों में बंट गई पति की लाश, एक साल पहले हुई थी लव मैरिज; लिपटकर रो पड़ी पत्नी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 11:51 AM IST
सार
एक साल पहले प्रेम विवाह कर नई जिंदगी शुरू करने वाले शाहरुख और पिंकी के सपने रविवार को दर्दनाक सड़क हादसे में टूट गए। रोडवेज बस की चपेट में आने से शाहरुख की मौत हो गई, पति का क्षत-विक्षत शव देखकर पत्नी पिंकी का रो-रोकर बुरा हाल है।
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विस्तार
एक साल पहले शाहरुख शेख और पिंकी ने प्रेम विवाह कर नई जिंदगी शुरू की थी। जिंदगीभर साथ निभाने के सपने देखे थे लेकिन रविवार को हाईवे पर मंडी समिति के सामने रोडवेज बस से हुए भीषण सड़क हादसे में एक साल में ही उनके प्रेम की दुनिया उजड़ गई। पति का क्षत-विक्षत शव देखकर पत्नी की रो-रोकर हालत खराब है।
दहतोरा की रंगोली कॉलोनी निवासी शाहरुख (32) तीन भाइयों कल्लू, मोहसिन और सलीम में सबसे छोटे थे। वह जूते की कंपनी में ठेकेदारी का काम करते थे। बड़े भाई कल्लू ने बताया कि रविवार को शाहरुख निजी काम से शाहदरा चुंगी गया था। वहां से लौटते समय मंडी समिति के सामने रोडवेज बस की चपेट में आ गया। इससे उसकी जान चली गई।
हादसे की खबर मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। शाहरुख की हालत देखकर परिजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के सबसे छोटे बेटे की मौत से परिवार में मातम छा गया। सोमवार शाम करीब छह बजे पोस्टमॉर्टम के बाद शाहरुख के शव को दफनाया गया। पत्नी पिंकी की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे।
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एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रोडवेज बस की टक्कर से शाहरुख बुलेट समेत बस के अगले हिस्से में फंस गया। चालक बस रोकने के बजाय उसे करीब 50 मीटर तक घसीटता ले गया। उसके शव के दो टुकड़े भी हो गए। हादसे के बाद चालक बस लेकर आईएसबीटी बस स्टैंड की ओर भाग निकला था।
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दहतोरा की रंगोली कॉलोनी निवासी शाहरुख (32) तीन भाइयों कल्लू, मोहसिन और सलीम में सबसे छोटे थे। वह जूते की कंपनी में ठेकेदारी का काम करते थे। बड़े भाई कल्लू ने बताया कि रविवार को शाहरुख निजी काम से शाहदरा चुंगी गया था। वहां से लौटते समय मंडी समिति के सामने रोडवेज बस की चपेट में आ गया। इससे उसकी जान चली गई।
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हादसे की खबर मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। शाहरुख की हालत देखकर परिजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के सबसे छोटे बेटे की मौत से परिवार में मातम छा गया। सोमवार शाम करीब छह बजे पोस्टमॉर्टम के बाद शाहरुख के शव को दफनाया गया। पत्नी पिंकी की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे।
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एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
रोडवेज बस की टक्कर से शाहरुख बुलेट समेत बस के अगले हिस्से में फंस गया। चालक बस रोकने के बजाय उसे करीब 50 मीटर तक घसीटता ले गया। उसके शव के दो टुकड़े भी हो गए। हादसे के बाद चालक बस लेकर आईएसबीटी बस स्टैंड की ओर भाग निकला था।