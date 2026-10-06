Agra News: नगला पदी से यमुनापार तक पानी के लिए जूझे लोग

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नगला पदी सर्विस लेन पर बाइक शोरूम से पहले पानी की आठ इंच व्यास की लाइन टूट जाने से रविवार को पूरे दिन जलापूर्ति ठप रही। रात में इसकी मरम्मत कराई गई लेकिन देर रात फिर से बुलडोजर ने पानी की लाइन तोड़ दी। इस पर सुबह जलापूर्ति बंद कराई गई और खुदाई कराकर नया पाइप डाला गया। सुबह से मरम्मत का काम शुरू कराया गया। जलकल विभाग ने ग्रीन गैस कंपनी से ही पानी का नया पाइप डलवाया। देर रात तक यहां मरम्मत का काम जारी रहा, इस वजह से सोमवार को भी सुबह और शाम की जलापूर्ति प्रभावित रही।बल्केश्वर, यमुनापार में भी रहा संकटजीवनी मंडी वाटरवर्क्स में ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के काम के कारण जलापूर्ति बाधित रही। बल्केश्वर, यमुनापार समेत क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित होने के कारण लोग परेशान रहे। जलकल विभाग ने शाम को ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का काम पूरा करने का दावा किया लेकिन यमुनापार के लोगों को पानी नहीं मिल पाया। महावीर नगर, ट्रांसयमुना कॉलोनी, नुनिहाई, एत्माद्दौला, शाहदरा क्षेत्र के लोगों के सामने पानी की किल्लत बनी रही। महावीर नगर निवासी शैलेंद्र त्यागी ने बताया कि दो दिनों से ही पानी नहीं पहुंच रहा। पहले भी बूंद-बूंद पानी ही आ रहा था, प्रेशर एकदम खत्म हो चुका है।वर्जन :- ग्रीन गैस ने रात में लाइन बनाई थी लेकिन फिर से खुदाई में बुलडोजर से यह टूट गई। ऐसे में पूरा पाइप ही बदलवाया गया है। देर रात तक काम पूरा कर लिया गया। आज सुबह से नगला पदी समेत अन्य जगहों पर जलापूर्ति सामान्य हो जाएगी। - कुमार गौरव, महाप्रबंधक, जलकल