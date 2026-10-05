एसएन कॉलेज: जर्जर भवन से निकलेगा बाल रोग विभाग, नई क्रिटिकल केयर यूनिट में होगा शिफ्ट; बढ़ेंगे बेड

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अगस्त माह में इमरजेंसी में छत का प्लास्टर गिरने के हादसे में बच्चे की जान जाने के बाद सारे पुराने भवनों का ऑडिट कराया गया था। इसमें बाल रोग विभाग की इमारत सबसे जर्जर बताई गई थी। अभी इसमें 120 बेड हैं। इसकी फौरी तौर पर रंगाई-पुताई करा दी है।लेडी लॉयल परिसर में बन रही क्रिटिकल केयर यूनिट तीन-चार महीने में तैयारी हो जाएगी। इसके बाद बाल रोग विभाग को इसमें शिफ्ट किया जाएगा। यहां पर 50 बेड और बढ़ाए जा सकते हैं जिससे आसपास के जिलों के मरीजों को लाभ मिल सके।प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण के बारे में रिपोर्ट मांगी है। इसमें बाल रोग विभाग संचालित करने की योजना है। बाल रोग विभाग का नया अस्पताल बनने तक क्रिटिकल केयर यूनिट में संचालन होगा।