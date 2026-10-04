Agra News: बाह विधायक पक्षालिका सिंह की पहल पर शुरू हुआ पैचवर्क

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गांव सोरा निवासी एवं एफपीआई सदस्य रमाकांत ठाकुर ने बताया सैंया-सोरा मार्ग पर गहरे-गहरे गड्ढे हो गए थे। इस कारण दोपहिया वाहनों और राहगीरों का इस मार्ग से गुजरना दूभर हो गया था। करीब 15 दिन पूर्व गांव के राजवीर त्यागी, नरेंद्र ठाकुर, अश्वनी शर्मा आदि ग्रामीण बाह विधायक पक्षालिका सिंह से मिले थे। उन्हें मार्ग की बदहाली से अवगत कराया था। विधायक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात कर सड़क को तत्काल गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। विधायक के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने शनिवार से सड़क के गड्ढे भरने का कार्य शुरू करवा दिया है।

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सैंया। सैंया-सोरा मार्ग पर बने जानलेवा गड्ढों से आखिरकार ग्रामीणों को राहत मिल गई। बाह की विधायक पक्षालिका सिंह की पहल पर इस मार्ग पर पैचवर्क (गड्ढे भरने) का कार्य शुरू हो गया है।