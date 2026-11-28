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मरीजों की अवैध वसूली की शिकायत के बाद संवाददाता ने मरीज बनकर काउंटर पर पर्चा बनवाया तो बाहरी व्यक्ति ने 10 रुपये मांगे। कहा कि पर्चा तो एक रुपये का बनता है तो वह बोला यहां जल्दी पर्चे बनते हैं और 10 रुपये लगते हैं। एक रुपये में बनवाना है तो पास में भीड़ वाली लाइन में लग जाओ।50 रुपये का नोट देने पर उसने कहा कि 40 रुपये खुले नहीं हैं। डॉक्टर को दिखाकर आओ, बाद में रुपये लेना। उसने पर्चे पर 40 रुपये बकाया लिख दिए। करीब एक घंटे बाद काउंटर पर पहुंचने पर उसने 40 रुपये लौटाए और बकाया लिखे रुपये काट दिए। जानकारी करने पर अन्य स्टाफ ने बताया कि यह अस्पताल का कर्मचारी नहीं बल्कि एक महिला कर्मी का पति है। यहां पर दबंगई करता है।मरीजों ने बयां किया दर्दत्वचा रोग की दवा लेने जिला अस्पताल आया था। खुले पैसे न होने पर काउंटर पर 50 रुपये का नोट दिया। उसने 10 रुपये लिए। एक रुपये शुल्क होने की बात कही तो बोला कि क्या पहली बार आए हो, यहां इतने ही लगते हैं। - धर्मेंद्र सिंह, ताजगंज-काउंटर पर 10 रुपये मांगे। मैंने पांच रुपये देते हुए कहा कि खुले नहीं हैं। आरोपी बोला कि अगली बार 10 रुपये लेकर आना। बाद में पता चला कि एक रुपये का पर्चा बनता है। इस पर दोबारा लौटकर चार रुपये मांगे तो टरका दिया। - गुनगुन, चक्की पाट-जांच के लिए अस्पताल पहुंची थी। काउंटर पर पर्चे के 10 रुपये ले लिए। उससे कहा कि किराये के रुपये कम पड़ जाएंगे लेकिन उसने रुपये नहीं लौटाए। - गीता, शाहगंजजिला अस्पताल में एक रुपये में पर्चा बनता है। काउंटर नंबर-दो पर कौन बैठ रहा है और 10 रुपये की वसूली कर रहा है, इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. अजय राणा, प्रमुख अधीक्षक, जिला अस्पताल