फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Obscene display by eunuchs in middle of road at Kheria Mod railway bridge in Agra

आगरा में सड़क पर किन्नरों का अश्लील प्रदर्शन: खेरिया मोड़ रेलवे पुल पर लगा लंबा जाम, राहगीर हुए परेशान

Tue, 06 Oct 2026 07:54 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 06 Oct 2026 07:54 PM IST
सार

आगरा के खेरिया मोड़ रेलवे पुल पर किन्नरों के अश्लील प्रदर्शन से यातायात प्रभावित हो गया। वाहनों की लंबी कतार लगने से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जाम में फंसे रहे। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने पुलिस-प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।

विज्ञापन
Obscene display by eunuchs in middle of road at Kheria Mod railway bridge in Agra
किन्नरों का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के खेरिया मोड़ रेलवे पुल पर मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी की स्थिति बन गई, जब कुछ किन्नरों द्वारा सड़क के बीच कथित तौर पर अश्लील तरीके से प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई। सड़क से गुजर रहे लोगों के मुताबिक, प्रदर्शन के कारण राहगीरों को काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।

विज्ञापन


प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क पर किन्नरों के प्रदर्शन के चलते यातायात प्रभावित हो गया और रेलवे पुल पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी जाम में फंसे रहे। कुछ राहगीरों ने सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
विज्ञापन


स्थानीय लोगों का कहना है कि खेरिया मोड़ रेलवे पुल पहले से ही यातायात के दबाव वाला क्षेत्र है। ऐसे में सड़क के बीच इस तरह की गतिविधि होने से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ी। घटना की जानकारी सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस-प्रशासन से सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कृत्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed