Agra News: निषाद समाज ने सौंपा ज्ञापन

पिनाहट। गोंडा निवासी समाजसेवी विनोद साहनी की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को निषाद समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने थाना पिनाहट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान अंशुरानी निषाद, शैलेंद्र निषाद, सत्यप्रकाश निषाद, अनिल किंग निषाद, रामवीर निषाद, महेंद्र निषाद आदि मौजूद रहे।

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